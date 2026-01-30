Le président américain a déclaré jeudi soir qu'il "espèr(ait) ne pas devoir" frapper l'Iran, pays sur lequel les Etats-Unis font peser la menace d'une intervention militaire.
Trump "espère ne pas devoir" frapper l'Iran
