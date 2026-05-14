En visite à Pékin, le président américain Donald Trump a lancé jeudi une invitation au président chinois pour une visite à Washington en septembre.
Trump dit inviter Xi à la Maison Blanche en septembre
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