Le président américain Donald Trump dit espérer "la paix sur Terre" en 2026, alors qu'il arrive à une fête du réveillon du Nouvel An dans sa résidence de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride.
Trump dit espérer "la paix sur Terre" en 2026
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro