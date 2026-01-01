 Aller au contenu principal
Trump dit espérer "la paix sur Terre" en 2026

information fournie par AFP Video 01/01/2026 à 16:51

Le président américain Donald Trump dit espérer "la paix sur Terre" en 2026, alors qu'il arrive à une fête du réveillon du Nouvel An dans sa résidence de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride.

Donald Trump
1 commentaire

  • 17:56

    Faut-il qu'on nous sorte ses trumperies toutes les 12h??

Signaler le commentaire

Fermer

