Trump dit "envisager" une frappe limitée contre l'Iran

Donald Trump a dit "envisager" une frappe limitée contre l'Iran faute d'accord avec les Etats-Unis, dans une brève réponse vendredi à la question d'une journaliste à la Maison Blanche.
