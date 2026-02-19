Le recrutement d’une nouvelle force de police à Gaza, appelée à prendre le relais sécuritaire du Hamas, a été lancé aujourd’hui, a annoncé le haut représentant pour Gaza nommé par les États-Unis. Les explications avec Justin Vaïsse, historien et directeur général du Forum de Paris pour la paix.
Le futur des gazaouis décidés sans eux ?
