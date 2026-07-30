Donald Trump a averti mercredi que les Etats-Unis allaient frapper "fort" l'Iran après des tirs iraniens contre des bases américaines en Jordanie, alors que le conflit au Moyen-Orient s'étend en Arabie saoudite et en Irak.
Trump avertit qu'il va frapper "très fort" l'Iran
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