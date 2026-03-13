Face à la flambée des prix du pétrole provoquée par sa guerre contre l'Iran, Donald Trump a autorisé les pays tiers à importer le pétrole russe déjà chargé sur des navires. De quoi satisfaire Moscou, qui se réjouit d'une "convergence d'intérêts". Tout en qualifiant "d'agression" ces frappes israélo-américaines, la Russie espère que les Européens seront forcés de suivre et de lever à leur tour les sanctions.
Trump assouplit les sanctions contre le pétrole russe, Moscou salue une "convergence d'intérêts"
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