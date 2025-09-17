Le président des États-Unis Donald Trump est arrivé mardi pour une deuxième visite d'État historique au Royaume-Uni, organisée par le roi Charles III. A Windsor, des manifestants affichaient leur désapprobation.
Trump arrive au Royaume-Uni pour une deuxième visite d'État historique
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro