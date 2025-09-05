Ils sont une soixantaine de bénévoles à découvrir des savoir-faire traditionnels avec des professionnels du patrimoine sur le chantier de restauration du château fort de Berzy-le-Sec, près de Soissons, très endommagé durant la Première Guerre mondiale.
Truelle et mortier: des bénévoles bichonnent un château fort dans l'Aisne
