"À partir du moment où exprimer une inquiétude se retrouve sous le coup de représailles, ça ne va pas", estime l'acteur français Swann Arlaud, l'un des signataires de la tribune hostile à l'influence du milliardaire conservateur Vincent Bolloré dans le cinéma français, aux côtés d’Emmanuel Marre, qui présente en compétition à Cannes le film "Notre Salut", une plongée dans la France du régime de Vichy. SONORE
Tribune anti-Bolloré: les "représailles, ça ne va pas", estime Swann Arlaud
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro