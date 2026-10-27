Sébastien Lecornu dénonce devant l'Assemblée nationale "des mots qui finissent par armer" et des "gens" qui "passent à l'acte", après l'attentat raciste de Trappes (Yvelines) qui a fait un mort et cinq blessés. "Ça nous rappelle donc aussi qu'il faut lutter de la manière la plus claire qui soit devant toute forme de recours à la violence, devant toute forme de racisme, devant toute forme d'antisémitisme, devant toute forme de discrimination, d'homophobie," continue le Premier ministre.
Trappes: Lecornu dénonce les "mots qui finissent par armer ceux qui passent à l'acte"
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