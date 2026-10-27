Un an après la chute d'El-Fasher au Soudan, cette ville au Darfour du Nord prise par les Forces de soutien rapide, au moins 6 000 civils ont été tués par les troupes rebelles à leur entrée dans cette ville stratégique. Selon de nombreux observateurs d'autres massacres pourrait se reproduire en toute impunité.
Un an après le massacre d'El-Fasher, les réfugiés racontent
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro