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Un an après le massacre d'El-Fasher, les réfugiés racontent

information fournie par France 24 27/10/2026 à 00:26

Un an après la chute d'El-Fasher au Soudan, cette ville au Darfour du Nord prise par les Forces de soutien rapide, au moins 6 000 civils ont été tués par les troupes rebelles à leur entrée dans cette ville stratégique. Selon de nombreux observateurs d'autres massacres pourrait se reproduire en toute impunité.

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