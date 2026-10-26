Victoire teintée d'amertume pour le Lula et le Brésil : à peine la réélection de Lula connue, la bourse de Sao Paulo a dévissé, perdant plus de 17 points à l'ouverture. Le réal brésilien a lui aussi plongé et perdu jusqu'à 10% de sa valeur face au dollar, à un plus bas depuis décembre 2025. Le programme économique de l'ancien syndicaliste prévoit toujours plus d'investissements dans l'industrie brésilienne et pour les ménages les plus modestes, alors que la dette explose, à 82,5% du PIB.
Brésil : après la victoire de Lula, la bourse de Sao Paulo dévisse
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