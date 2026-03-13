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Trafic aérien interrompu entre la Nouvelle-Calédonie et les îles Loyauté : le tourisme à la peine

information fournie par France 24 13/03/2026 à 17:52

Les îles Lifou, Maré, Ouvéa ne sont plus desservies par la compagnie aérienne Air Calédonie depuis le 2 mars. Les aérodromes des îles Loyauté sont bloqués par des collectifs d'usagers refusant le déménagement du transporteur aérien vers un nouveau site éloigné de la capitale Nouméa, ce qui allongerait la distance et le prix des vols. En attendant un accord, toute l'économie locale fonctionne au ralenti, notamment le secteur touristique.

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