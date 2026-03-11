Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: EUR/USD, S&P500, Thalès, Imerys, Technip, Café...

Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !
Cette semaine vous avez rendez-vous avec Marc Dagher de DT Expert, Mathieu Lebrun des Publications Agora et Jean Louis Cussac de Perceval Finance. Au programme :
On refait la semaine sur l'EUR/USD, le S&P500 et Thalès
Comment sélectionner son Produit de Bourse
Le coup de cœur des traders sur Imerys, Technip et le Café
Le quiz « Qui suis-je ?»
Emission enregistrée le 11 mars 2026.
