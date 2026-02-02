Dans l'ouest de Moscou, des gens plongent dans les eaux glacées de la Moskova. Vêtus de combinaisons spéciales, ils flottent afin de se détendre. Née en Finlande, l’ice floating est une tendance qui a gagné la Russie.
"Tout simplement génial" : les Moscovites découvrent la tendance du "Ice Floating"
