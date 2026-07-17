Le Belge a remporté la 12ᵉ étape du Tour de France à Châlon-sur-Saône, sa troisième victoire d'étape sur ce Tour de France. Il devance Olav Kooij et Jasper Philipsen.
Tour de France : Merlier encore le plus rapide, Pogacar toujours en jaune
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