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Tour de France : Merlier encore le plus rapide, Pogacar toujours en jaune

information fournie par France 24 17/07/2026 à 08:49

Le Belge a remporté la 12ᵉ étape du Tour de France à Châlon-sur-Saône, sa troisième victoire d'étape sur ce Tour de France. Il devance Olav Kooij et Jasper Philipsen.

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