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Top 5 IA du 30/07/2026

information fournie par Libertify 31/07/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Airbus, Bouygues, Meta, Renault, Stellantis. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AIRBUS
204,000 EUR Euronext Paris -2,81%
BOUYGUES
49,450 EUR Euronext Paris +7,13%
META PLATFORMS
539,0300 USD NASDAQ -7,95%
RENAULT
27,970 EUR Euronext Paris +0,21%
STELLANTIS
5,061 EUR MIL -4,31%

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