Au programme ce matin : Alibaba, Eutelsat , Mercialys , STMicroelectronics, Veolia . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 25/11/2025
Valeurs associées
|157,090 USD
|NYSE
|-2,36%
|2,840 EUR
|Euronext Paris
|-12,07%
|10,680 EUR
|Euronext Paris
|+1,14%
|19,336 EUR
|MIL
|+1,01%
|28,980 EUR
|Euronext Paris
|+0,87%
