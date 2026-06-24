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Top 5 IA du 23/06/2026

information fournie par Libertify 24/06/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Carrefour, Sanofi, TF1, Veolia, Walmart. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

CARREFOUR
16,195 EUR Euronext Paris +0,59%
SANOFI
73,470 EUR Euronext Paris +1,35%
TF1
6,630 EUR Euronext Paris -0,60%
VEOLIA
36,010 EUR Euronext Paris -0,03%
WALMART
119,4200 USD NASDAQ +1,91%

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