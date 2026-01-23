Au programme ce matin : Covivio , Interparfums , Ipsos , Procter & Gamble, Ubisoft . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 22/01/2026
Valeurs associées
|53,400 EUR
|Euronext Paris
|+1,91%
|25,940 EUR
|Euronext Paris
|+8,17%
|35,140 EUR
|Euronext Paris
|+6,61%
|149,920 USD
|NYSE
|+2,67%
|3,9880 EUR
|Euronext Paris
|-39,83%
