Intempéries: l'homme porté disparu en Haute-Corse retrouvé mort

Inondations à Saint-Mitre-les-Remparts, près de Marseille, après de fortes intempéries qui ont touché une bonne partie du Midi et de la Corse, le 20 octobre 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )

L'homme porté disparu mardi en milieu de journée à Ghisonaccia, en Haute-Corse, dans des intempéries a été retrouvé sans vie vers minuit, a annoncé mercredi la préfecture.

À Ghisonaccia, deux personnes qui se trouvaient dans un 4x4 avaient été emportées mardi par le fleuve Fium'orbu. Une avait pu s'extraire par la fenêtre, l'autre était recherchée par les secours.

La Haute-Corse avait été placée une partie de la journée de mardi en alerte rouge en raison de l'intensité des pluies.

Mardi, un homme de 75 ans avait été "emporté par les eaux" à Saint-Mitre-les-Remparts, près de Marseille, puis retrouvé décédé à Istres, commune voisine, selon la préfecture des Bouches-du-Rhône. La personne qui l'accompagnait avait pu être sauvée.

Ces épisodes méditerranéens se multiplient sous l'effet du réchauffement climatique.