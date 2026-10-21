 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Intempéries: l'homme porté disparu en Haute-Corse retrouvé mort
information fournie par AFP 21/10/2026 à 13:15

Ajouter Boursorama à vos sources

Inondations à Saint-Mitre-les-Remparts, près de Marseille, après de fortes intempéries qui ont touché une bonne partie du Midi et de la Corse, le 20 octobre 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Inondations à Saint-Mitre-les-Remparts, près de Marseille, après de fortes intempéries qui ont touché une bonne partie du Midi et de la Corse, le 20 octobre 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )

L'homme porté disparu mardi en milieu de journée à Ghisonaccia, en Haute-Corse, dans des intempéries a été retrouvé sans vie vers minuit, a annoncé mercredi la préfecture.

À Ghisonaccia, deux personnes qui se trouvaient dans un 4x4 avaient été emportées mardi par le fleuve Fium'orbu. Une avait pu s'extraire par la fenêtre, l'autre était recherchée par les secours.

La Haute-Corse avait été placée une partie de la journée de mardi en alerte rouge en raison de l'intensité des pluies.

Mardi, un homme de 75 ans avait été "emporté par les eaux" à Saint-Mitre-les-Remparts, près de Marseille, puis retrouvé décédé à Istres, commune voisine, selon la préfecture des Bouches-du-Rhône. La personne qui l'accompagnait avait pu être sauvée.

Ces épisodes méditerranéens se multiplient sous l'effet du réchauffement climatique.

Inondations
Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Notre épargne ponctionnée pour rembourser la dette de la France ?
    Notre épargne ponctionnée pour rembourser la dette de la France ?
    information fournie par Ecorama 21.10.2026 14:10 

    L’épargne des Français, deux fois supérieure au montant de la dette publique, rassure les marchés mais soulève des inquiétudes pour les épargnants. Alors que les taux d'emprunt français viennent de dépasser aujourd'hui le cap des 5% pour la première fois depuis ... Lire la suite

  • Nicolas Baverez : "Le prochain ou la prochaine présidente sera dans les mains des marchés financiers"
    Nicolas Baverez : "Le prochain ou la prochaine présidente sera dans les mains des marchés financiers"
    information fournie par Ecorama 21.10.2026 14:05 

    Nicolas Baverez analyse l’efficacité des couvre feux, la montée des tensions sociales et les risques d’un nouvel épisode de violences alors que le gouvernement prépare un dispositif policier renforcé. Il alerte sur la défiance des investisseurs, la remontée des ... Lire la suite

  • Bourse : la revanche des oubliés
    Bourse : la revanche des oubliés
    information fournie par Ecorama 21.10.2026 14:00 

    Les valeurs défensives reprennent la main à Wall Street, portées par les inquiétudes persistantes autour de la tech et par un regain d’intérêt pour l’énergie, la santé, la consommation et les services aux collectivités. Les investisseurs se repositionnent sur des ... Lire la suite

  • Manifestation pour protester contre le coût élevé de la vie à Thessalonique, en Grèce, le 21 octobre 2026 ( AFP / Sakis Mitrolidis )
    Grèce : "Comme en France", plus de 10.000 étudiants et enseignants dans la rue
    information fournie par AFP 21.10.2026 13:48 

    Plus de 10.000 étudiants, élèves, enseignants et fonctionnaires ont manifesté mercredi à Athènes et dans plusieurs villes de Grèce, selon la police et des médias, pour protester contre le coût élevé de la vie, pointant la similarité avec la situation en France. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank