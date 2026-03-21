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Top 5 IA du 20/03/2026

information fournie par Libertify 21/03/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Mercialys , Michelin , Safran , Tesla , Virbac . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Véhicules électriques

Valeurs associées

MERCIALYS
11,760 EUR Euronext Paris -1,84%
MICHELIN
28,450 EUR Euronext Paris -0,94%
SAFRAN
281,600 EUR Euronext Paris -3,96%
TESLA
367,9600 USD NASDAQ -3,24%
VIRBAC
352,000 EUR Euronext Paris -0,71%

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