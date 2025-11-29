À un mois du coup d’envoi de la CAN 2025 au Maroc, la polémique enfle autour de la diffusion des matchs. New World TV, chaîne togolaise, détient les droits exclusifs sur 46 pays d’Afrique subsaharienne. Mais des chaînes publiques et privées dénoncent un modèle jugé injuste, qui limiterait l’accès des populations aux 52 matchs de la compétition. Me Louis Biyao, avocat du groupe, est notre invité pour répondre aux critiques
CAN 2025 : colère des télévisions africaines face au modèle de diffusion de New World TV
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro