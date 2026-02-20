Au programme ce matin : Air France KLM , Boeing , Covivio , FDJ United , Nexans . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 19/02/2026
Valeurs associées
|12,980 EUR
|Euronext Paris
|+11,75%
|233,690 USD
|NYSE
|-2,19%
|58,750 EUR
|Euronext Paris
|+5,38%
|24,7200 EUR
|Euronext Paris
|+8,23%
|126,600 EUR
|Euronext Paris
|-7,25%
