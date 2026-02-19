 Aller au contenu principal
JO Milan-Cortina 2026 : la France poursuit sa razzia en biathlon

information fournie par France 24 19/02/2026 à 07:28

Après le relais mixte et le relais masculin, la France a remporté le relais femmes des Jeux olympiques de Milan-Cortina en biathlon. Une sixième médaille dans la discipline, la 17me de la délégation française en Italie.

