À New Delhi, au cœur du sommet international sur l’intelligence artificielle, la start-up française H Company annonce le déploiement de ses "humanoïdes virtuels" dans un hôpital de Bangalore. Objectif : libérer du temps médical et réduire de moitié le temps d’attente aux urgences.
Sommet de l’IA : le français H Company veut diviser par deux l’attente aux urgences en Inde
