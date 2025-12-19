Au programme ce matin : ADP , Danone , Engie , Meta, SES. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 18/12/2025
Valeurs associées
|113,0000 EUR
|Euronext Paris
|-12,27%
|78,260 EUR
|Euronext Paris
|+1,03%
|22,000 EUR
|Euronext Paris
|+0,96%
|664,4500 USD
|NASDAQ
|+2,30%
|5,135 EUR
|Euronext Paris
|-4,11%
