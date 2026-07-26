Incendies: le feu "à 15 km" de Bordeaux, pas d"évacuation prévue

information fournie par AFP Video • 26/07/2026 à 17:30

L'incendie massif qui a embrasé les pourtours du bassin d'Arcachon et parcouru 42.000 hectares se trouve "à 15 kilomètres" de la métropole bordelaise mais une évacuation de Bordeaux n'est "pas à l'ordre du jour", réaffirme son maire Thomas Cazenave. "Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour, je le redis. Ici, le feu est davantage au sud. Il est toujours en lisière de métropole, mais il ne progresse pas sur le flanc ouest de la métropole", déclare l'édile lors d'un point presse, situant les flammes entre "25 et 30 km" de Bordeaux et "15 km de la métropole" au niveau de Martignas-sur-Jalle. SONORE