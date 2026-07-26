Les plages du Débarquement en Normandie, où des milliers de soldats sont morts en juin 1944, ont été inscrites dimanche au patrimoine mondial de l'Unesco, de même que d'autres sites comme le port d'Arromanches et des cimetières militaires.
Les plages du Débarquement inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco
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