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Top 5 IA du 16/10/2026

information fournie par Libertify 17/10/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Airbus, Alphabet, Eutelsat, Mercialys, Renault. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AIRBUS
198,8200 EUR Euronext Paris +2,07%
ALPHABET-A
340,5900 USD NASDAQ -2,47%
EUTELSAT
1,7660 EUR Euronext Paris +17,11%
MERCIALYS
9,850 EUR Euronext Paris +2,39%
RENAULT
27,590 EUR Euronext Paris +3,33%

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