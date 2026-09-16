 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Top 5 IA du 15/09/2026

information fournie par Libertify 16/09/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Airbus, Amazon, SES, Thales, Valeo. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AIRBUS
194,800 EUR Euronext Paris -0,10%
AMAZON.COM
248,4200 USD NASDAQ -2,02%
SES
4,700 EUR Euronext Paris -0,63%
THALES
239,900 EUR Euronext Paris +4,12%
VALEO
14,360 EUR Euronext Paris +0,95%

Vidéos les + vues

1

La comédie d'épouvante "Widow's Bay" et la série médicale "The Pitt" dominent les Emmy Awards

information fournie par AFP 15 sept.
2

L'Ukraine prendra des "mesures de désescalade" si la Russie fait de même, affirme Zelensky

information fournie par AFP 15 sept.
2
3

Plus d'un millier de policiers dans les rues de Paris pour dénoncer le manque de moyens

information fournie par AFP Video 15 sept.
4

Macron baptise la première promotion du nouveau service militaire "Henri Fertet"

information fournie par AFP Video 15 sept.
5

Carburants: un dépôt pétrolier bloqué par des pêcheurs à Fos-sur-Mer

information fournie par AFP Video 15 sept.
6

Taux français à 4,5% : la France va dans le mur ?

information fournie par Ecorama 15 sept.
7

Déraillement d'un TER en Normandie: début des opérations de relevage du train

information fournie par AFP Video 15 sept.
8

En apnée, un artiste plasticien coud les déchets de la Méditerranée

information fournie par AFP Video 15 sept.
1

Charles III et Macron célèbrent les liens franco-britanniques devant la tapisserie de Bayeux

information fournie par AFP Video 03 sept.
2

Périscolaire à Paris: Grégoire et Hidalgo visés par une plainte de familles

information fournie par AFP Video 04 sept.
1
3

GB : des avions à l'arrêt à l'aéroport de Heathrow en raison d'un "problème technique"

information fournie par AFP Video 09 sept.
4

Classement Pisa : comment enrayer la baisse du niveau des élèves ?

information fournie par France 24 09 sept.
10
5

Céline Dion, l'hymne à la France

information fournie par France 24 09 sept.
6

D.A.T.E s'introduit en Bourse, sur Euronext Growth

information fournie par Boursorama 10 sept.
7

"Vive Mao!": 50 ans après sa mort, le père de la Chine populaire inspire encore

information fournie par AFP 09 sept.
7
8

Voici les gagnants et les perdants de la nouvelle hausse de taux d’intérêt de la BCE

information fournie par Ecorama 09 sept.
1
1

Crypto : détention directe ou ETN ?

information fournie par Boursorama 17 août
2

Incendies: permis en 1 mois pour reconstruire "en équivalence" des maisons détruites (Lecornu)

information fournie par AFP Video 17 août
3
3

Des navires au large des côtes des Émirats près du détroit d'Ormuz

information fournie par AFP Video 17 août
4

Dialogue rompu entre Washington et Téhéran

information fournie par AFP 18 août
29
5

L'Iran met en garde les pays du Golfe contre toute aide aux Etats-Unis

information fournie par AFP 19 août
8
6

Top 5 IA du 21/08/2026

information fournie par Libertify 22 août
7

USA: Trump dit que l'argent des contribuables ne financera pas sa salle de bal

information fournie par AFP Video 22 août
1
8

Droits de douane: le Canada prend des mesures de rétorsion contre les États-Unis

information fournie par AFP Video 24 août

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank