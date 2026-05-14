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Top 5 IA du 13/05/2026

information fournie par Libertify 14/05/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Alstom, Carrefour, Eurazeo, Home Depot, Vallourec. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ALSTOM
17,170 EUR Euronext Paris +2,02%
CARREFOUR
17,255 EUR Euronext Paris +2,37%
EURAZEO
47,900 EUR Euronext Paris +1,91%
HOME DEPOT
302,600 USD NYSE -2,56%
VALLOUREC
26,920 EUR Euronext Paris +12,17%

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