Au programme ce matin : Emeis , Eutelsat , JP Morgan, Sopra Steria , Wendel . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 12/12/2025
Valeurs associées
|13,010 EUR
|Euronext Paris
|-2,18%
|1,894 EUR
|Euronext Paris
|-9,38%
|318,820 USD
|NYSE
|+0,43%
|148,6000 EUR
|Euronext Paris
|+2,62%
|81,000 EUR
|Euronext Paris
|+4,85%
