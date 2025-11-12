Au programme ce matin : Coinbase, Home Depot, Netflix , Visa, Walmart. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 11/11/2025
Valeurs associées
|304,0100 USD
|NASDAQ
|-4,38%
|374,360 USD
|NYSE
|+1,05%
|1 136,4400 USD
|NASDAQ
|+1,46%
|339,090 USD
|NYSE
|+1,20%
|103,510 USD
|NYSE
|+1,08%
