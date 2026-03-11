Au programme ce matin : Amundi , Boeing , Meta, Renault , STMicroelectronics. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 10/03/2026
Valeurs associées
|75,900 EUR
|Euronext Paris
|+2,43%
|217,730 USD
|NYSE
|-3,25%
|654,0700 USD
|NASDAQ
|+1,03%
|28,170 EUR
|Euronext Paris
|+0,39%
|29,225 EUR
|MIL
|+5,62%
