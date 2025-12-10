Au programme ce matin : Air France KLM , JP Morgan, Nexans , Stellantis, TotalEnergies . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 09/12/2025
Valeurs associées
|10,4250 EUR
|Euronext Paris
|-6,96%
|300,540 USD
|NYSE
|-4,68%
|123,300 EUR
|Euronext Paris
|-6,38%
|10,098 EUR
|MIL
|0,00%
|56,510 EUR
|Euronext Paris
|+0,34%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro