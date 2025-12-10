 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Top 5 IA du 09/12/2025

information fournie par Libertify 10/12/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Air France KLM , JP Morgan, Nexans , Stellantis, TotalEnergies . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
10,4250 EUR Euronext Paris -6,96%
JPMORGAN CHASE
300,540 USD NYSE -4,68%
NEXANS
123,300 EUR Euronext Paris -6,38%
STELLANTIS
10,098 EUR MIL 0,00%
TOTALENERGIES
56,510 EUR Euronext Paris +0,34%

Vidéos les + vues

1

Brigitte Macron qualifie de "sale connes" des militantes qui ont interrompu un spectacle d'Ary Abittan

information fournie par AFP 09 déc.
11
2

Thomas Mulliez (PDG de Veuve Clicquot) : "Nous sommes le numéro un du champagne sur le marché américain !"

information fournie par Ecorama 09 déc.
3

Aide sociale à l'enfance: Asterya, un lieu doux pour réparer les enfants violentés

information fournie par AFP 09 déc.
4

Trump reprend la route alors que l'inflation frappe les Américains

information fournie par AFP 09 déc.
2
5

Warner au cœur d’un thriller financier sur lequel plane l'ombre de Donald Trump

information fournie par France 24 09 déc.
6

Dans un marché de Noël américain, l'inflation dans (presque) toutes les têtes

information fournie par AFP Video 09 déc.
7

Rédaction d’un testament : conditions, formes et coût

information fournie par Tout sur mes finances  09 déc.
8

Aide sociale à l'enfance: Asterya, un lieu doux pour réparer les enfants violentés

information fournie par AFP Video 09 déc.
1

Inondations au Sri Lanka: la stupeur des villageois évacués du nord de Colombo

information fournie par AFP 01 déc.
2

Sri Lanka : le bilan des inondations et glissements de terrain grimpe à 153 morts

information fournie par AFP 29 nov.
3

Brigitte Macron qualifie de "sale connes" des militantes qui ont interrompu un spectacle d'Ary Abittan

information fournie par AFP 09 déc.
11
4

Thomas Mulliez (PDG de Veuve Clicquot) : "Nous sommes le numéro un du champagne sur le marché américain !"

information fournie par Ecorama 09 déc.
5

Aide sociale à l'enfance: Asterya, un lieu doux pour réparer les enfants violentés

information fournie par AFP 09 déc.
6

Trump reprend la route alors que l'inflation frappe les Américains

information fournie par AFP 09 déc.
2
7

Dans un marché de Noël américain, l'inflation dans (presque) toutes les têtes

information fournie par AFP Video 09 déc.
8

Rédaction d’un testament : conditions, formes et coût

information fournie par Tout sur mes finances  09 déc.
1

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
2

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
3

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
4

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
5

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Nous sommes plutôt moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la Défense !"

information fournie par Ecorama 20 nov.
4
6

Cryptomonnaies : les stablecoins menacent-elles la stabilité financière ?

information fournie par Ecorama 25 nov.
1
7

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4
8

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank