Au programme ce matin : Air France KLM , Forvia , Intel, Verallia , Viridien . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 09/01/2026
Valeurs associées
|11,360 EUR
|Euronext Paris
|-4,30%
|14,375 EUR
|Euronext Paris
|+1,48%
|45,5550 USD
|NASDAQ
|+10,81%
|23,460 EUR
|Euronext Paris
|+2,27%
|116,100 EUR
|Euronext Paris
|+6,61%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro