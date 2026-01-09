Au programme ce matin : BNP Paribas , Covivio , L'Oréal , Microsoft , Voltalia . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 08/01/2026
Valeurs associées
|82,500 EUR
|Euronext Paris
|+3,51%
|54,950 EUR
|Euronext Paris
|-2,40%
|362,900 EUR
|Euronext Paris
|+1,94%
|478,1100 USD
|NASDAQ
|-1,11%
|7,390 EUR
|Euronext Paris
|-9,88%
