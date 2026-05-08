 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Top 5 IA du 07/05/2026

information fournie par Libertify 08/05/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Getlink, Solvay, Technip Energies, Tesla, Trigano. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Véhicules électriques

Valeurs associées

GETLINK
18,5600 EUR Euronext Paris -3,48%
SOLVAY
26,740 EUR Euronext Bruxelles 0,00%
TECHNIP ENERGIES
37,820 EUR Euronext Paris -5,87%
TESLA
411,7900 USD NASDAQ +3,28%
TRIGANO
155,700 EUR Euronext Paris +1,96%

Vidéos les + vues

1

Foyer d'hantavirus: le navire quitte sa zone de mouillage au large du Cap-Vert

information fournie par AFP Video 07 mai
2

Élections locales au Royaume-Uni: ouverture des bureaux de vote à Londres

information fournie par AFP Video 07 mai
3

Le groupe sud-coréen BTS salue ses fans depuis le balcon du palais présidentiel mexicain

information fournie par AFP Video 07 mai
4

Hantavirus: le navire en route pour les Canaries

information fournie par AFP 07 mai
1
5

Arnaques aux faux virements : les banques françaises contre-attaquent

information fournie par France 24 07 mai
6

Sud du Liban : "Nous sommes assiégés"

information fournie par France 24 07 mai
7

Trump juge un accord "très possible" avec l'Iran, les marchés s'emballent

information fournie par AFP 07 mai
1
8

La France serait-elle nettement moins endettée que ce que disent les statistiques ?

information fournie par Ecorama 07 mai
6
1

Prostitution : les proxénètes appâtent les jeunes filles sur TikTok

information fournie par France 24 01 mai
2

Attal en boulangerie le 1er-Mai: Marylise Léon dénonce de la "politique spectacle"

information fournie par AFP Video 01 mai
1
3

Crise énergétique: faute de gaz, des Indiens cuisinent à la bouse de vache sacrée

information fournie par AFP 01 mai
4

Une skincare routine à dix ans ?

information fournie par France 24 01 mai
5

1er-Mai: des boulangeries ouvertes, les hausses de salaires au coeur des manifestations

information fournie par AFP 01 mai
27
6

Coupe du monde de football 2026 : l’Iran exclu du tournoi par Donald Trump?

information fournie par France 24 01 mai
7

Le Royaume-Uni rehausse son niveau de menace terroriste après une nouvelle attaque antisémite

information fournie par AFP 30 avr.
8
8

"Pas de différences majeures entre Jordan et moi", affirme Marine Le Pen dans l'Yonne

information fournie par AFP Video 02 mai
6
1

IA et Bourse : une peur excessive ?

information fournie par Boursorama 31 mars
2

Liban: une frappe israélienne touche un bâtiment près de Tyr

information fournie par AFP Video 08 avr.
3

Cash Confidences : changer son rapport à l'argent : par où commencer ?

information fournie par Boursorama 08 avr.
4

Trade ou Pas Trade : le talkshow du trading: l’Eurostoxx 50, le S&P500, Intuitive Surgical, le Sucre, Elior, AMD et SES

information fournie par SG Bourse 08 avr.
5

Cessez-le-feu en Iran : les marchés financiers définitivement soulagés ?

information fournie par Ecorama 08 avr.
2
6

Mission lunaire : qu'ont vu les astronautes d'Artémis 2 ?

information fournie par AFP Video 08 avr.
7

Liban: frappes israéliennes meurtrières sans précédent sur Beyrouth

information fournie par AFP 08 avr.
7
8

Encore sonnés par la Lune, les astronautes d'Artémis n'en reviennent toujours pas

information fournie par AFP 09 avr.
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank