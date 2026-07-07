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Top 5 IA du 06/07/2026

information fournie par Libertify 07/07/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Alstom, Crédit Agricole, Eurazeo, Tesla, Vinci. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALSTOM
15,9600 EUR Euronext Paris -1,24%
CREDIT AGRICOLE SA
17,6800 EUR Euronext Paris -0,95%
EURAZEO
41,8000 EUR Euronext Paris -0,38%
TESLA
419,7700 USD NASDAQ 0,00%
VINCI
124,4500 EUR Euronext Paris -0,64%

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