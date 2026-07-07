Au programme ce matin : Alstom, Crédit Agricole, Eurazeo, Tesla, Vinci. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 06/07/2026
Valeurs associées
|15,9600 EUR
|Euronext Paris
|-1,24%
|17,6800 EUR
|Euronext Paris
|-0,95%
|41,8000 EUR
|Euronext Paris
|-0,38%
|419,7700 USD
|NASDAQ
|0,00%
|124,4500 EUR
|Euronext Paris
|-0,64%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro