Top 5 IA du 05/01/2026

information fournie par Libertify 06/01/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Alstom , Chevron, Klépierre , Saint-Gobain , Sanofi . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ALSTOM
26,870 EUR Euronext Paris +4,59%
CHEVRON
164,010 USD NYSE +5,22%
KLEPIERRE
32,940 EUR Euronext Paris -1,08%
SAINT-GOBAIN
85,240 EUR Euronext Paris -2,05%
SANOFI
81,190 EUR Euronext Paris -1,37%

