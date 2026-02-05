 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 04/02/2026

information fournie par Libertify 05/02/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Alphabet , Crédit Agricole , SCOR , Soitec , Wendel . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ALPHABET-A
333,4200 USD NASDAQ -1,85%
CREDIT AGRICOLE SA
18,175 EUR Euronext Paris -3,04%
SCOR
28,920 EUR Euronext Paris +2,92%
SOITEC
30,220 EUR Euronext Paris +23,30%
WENDEL
88,600 EUR Euronext Paris +9,05%

