Au programme ce matin : Alphabet , Crédit Agricole , SCOR , Soitec , Wendel . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 04/02/2026
Valeurs associées
|333,4200 USD
|NASDAQ
|-1,85%
|18,175 EUR
|Euronext Paris
|-3,04%
|28,920 EUR
|Euronext Paris
|+2,92%
|30,220 EUR
|Euronext Paris
|+23,30%
|88,600 EUR
|Euronext Paris
|+9,05%
