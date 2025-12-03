 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 02/12/2025

information fournie par Libertify 03/12/2025 à 05:00

Au programme ce matin : BNP Paribas , Boeing , Carrefour , Kering , TotalEnergies . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

BNP PARIBAS
75,080 EUR Euronext Paris +2,23%
BOEING CO
205,350 USD NYSE +10,06%
CARREFOUR
13,515 EUR Euronext Paris +0,33%
KERING
294,500 EUR Euronext Paris -1,67%
TOTALENERGIES
56,520 EUR Euronext Paris -0,34%

