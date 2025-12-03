Au programme ce matin : BNP Paribas , Boeing , Carrefour , Kering , TotalEnergies . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 02/12/2025
Valeurs associées
|75,080 EUR
|Euronext Paris
|+2,23%
|205,350 USD
|NYSE
|+10,06%
|13,515 EUR
|Euronext Paris
|+0,33%
|294,500 EUR
|Euronext Paris
|-1,67%
|56,520 EUR
|Euronext Paris
|-0,34%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro