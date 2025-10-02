Au programme ce matin : Aperam , Meta, Soitec , Stellantis, Vallourec . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 01/10/2025
Valeurs associées
|30,840 EUR
|Euronext Amsterdam
|0,00%
|717,3400 USD
|NASDAQ
|-2,32%
|40,540 EUR
|Euronext Paris
|+4,57%
|8,140 EUR
|MIL
|+3,51%
|16,770 EUR
|Euronext Paris
|+3,61%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro