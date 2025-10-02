 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 01/10/2025

information fournie par Libertify 02/10/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Aperam , Meta, Soitec , Stellantis, Vallourec . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

APERAM
30,840 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
717,3400 USD NASDAQ -2,32%
SOITEC
40,540 EUR Euronext Paris +4,57%
STELLANTIS
8,140 EUR MIL +3,51%
VALLOUREC
16,770 EUR Euronext Paris +3,61%

L'offre BoursoBank