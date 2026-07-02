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Top 5 IA du 01/07/2026

information fournie par Libertify 02/07/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Crédit Agricole, Ipsen, Meta, Safran, Sanofi. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

CREDIT AGRICOLE SA
17,480 EUR Euronext Paris -0,65%
IPSEN
165,800 EUR Euronext Paris -1,78%
META PLATFORMS
612,9100 USD NASDAQ +8,81%
SAFRAN
349,900 EUR Euronext Paris +1,42%
SANOFI
73,050 EUR Euronext Paris -2,70%

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