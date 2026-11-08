Magistral depuis le coup de canon à Saint-Malo, Tom Laperche (SVR-Lazartigue) remporte en Guadeloupe la prestigieuse Route du Rhum, dès sa première participation et en un temps record.
Tom Laperche remporte la Route du Rhum avec un chrono record
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