Acte IV de la mobilisation en France. Salariés du public et du privé, lycéens, étudiants, gilets jaunes se sont une nouvelle fois rassemblés dans plusieurs villes de France pour maintenir la pression, à 2 jours d'une conférence sociale à Matignon. Un mouvement social initié par la jeunesse, dont certains parmi nos voisins européens s'inspirent. Existe-t-il un mal être générationnel, qui s'exprime à l'échelle européenne? Le chercheur Robi Morder était l'invité d'Au Cœur de l'Info.
Robi Morder : "ce qu'il s'est passé en Serbie encourage cette idée du possible chez les jeunes"
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