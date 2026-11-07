Depuis 15 ans, Lost in the Swell sillonne la planète à la recherche de spots de surf reculés et encore vierges. Pour cette nouvelle expédition "Le Règne des Neiges", le trio est parti au cercle arctique avec l’espoir de découvrir des vagues encore jamais surfées. Partis en mars 2026, ils ont vécu un mois et demi d’expédition dans des conditions particulièrement engagées : fenêtres météo très courtes, eau à 3 °C et températures ressenties jusqu’à -15 °C.
Surf : l'incroyable expédition des "Lost in the Swell" au cercle arctique
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