 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Surf : l'incroyable expédition des "Lost in the Swell" au cercle arctique

information fournie par France 24 07/11/2026 à 23:40

Depuis 15 ans, Lost in the Swell sillonne la planète à la recherche de spots de surf reculés et encore vierges. Pour cette nouvelle expédition "Le Règne des Neiges", le trio est parti au cercle arctique avec l’espoir de découvrir des vagues encore jamais surfées. Partis en mars 2026, ils ont vécu un mois et demi d’expédition dans des conditions particulièrement engagées : fenêtres météo très courtes, eau à 3 °C et températures ressenties jusqu’à -15 °C.

Sport

Vidéos les + vues

1

Accident de car mortel dans l'Ain : le chauffeur dit s'être "assoupi" au volant

information fournie par AFP 06 nov.
2
2

Manifestations samedi : "Le dispositif" de sécurité "reconduit" avec 70.000 policiers et gendarmes mobilisés

information fournie par AFP 06 nov.
3

Pouvoir d'achat des Français : travailler et s'appauvrir ?

information fournie par France 24 07 nov.
2
4

Nouvelle-Zélande: des électeurs font la queue devant un bureau de vote pour les législatives

information fournie par AFP Video 07 nov.
5

Indonésie : nouveau terrain de jeu pour neuf orangs-outans sauvés des incendies

information fournie par AFP Video 07 nov.
6

Accident de car mortel dans l'Ain : le chauffeur "se serait assoupi" (procureure)

information fournie par AFP Video 07 nov.
7

Présence des forces de l'ordre à Paris avant l'Acte IV de la colère sociale

information fournie par AFP Video 07 nov.
8

Présidentielle: les soutiens de Mélenchon affluent au Bourget pour son meeting

information fournie par AFP Video 07 nov.
1

Jet de cocktail Molotov sur des gendarmes à Paris : enquête ouverte pour "tentative d'homicide"

information fournie par AFP 01 nov.
5
2

Acte III de la mobilisation sociale en France : affrontements en soirée après les défilés

information fournie par AFP Video 01 nov.
3

Présidentielle en Bulgarie : Iliana Iotova, partisane du dialogue avec Moscou, l'emporte

information fournie par AFP 01 nov.
7
4

Présidentielle 2027 : la primaire de la droite et du centre n'aura pas lieu

information fournie par France 24 02 nov.
2
5

Charles III va parler au Commonwealth avec "franchise" du passé esclavagiste du Royaume-Uni

information fournie par AFP 02 nov.
5
6

Après les menaces de Trump, l'Iran avertit qu'une nouvelle guerre pourrait être "plus longue"

information fournie par AFP 02 nov.
4
7

Le roi Charles III surpris par la pluie pendant la fête de l’indépendance d’Antigua-et-Barbuda

information fournie par AFP Video 02 nov.
8

Crise dans l'éducation: blocages et manifestations en vue en France pour la reprise des cours

information fournie par AFP 02 nov.
7
1

Cash Confidences : faut-il repenser le modèle économique pour sauver la planète ?

information fournie par Boursorama 14 oct.
2

Présidentielle: LFI promet 106 milliards de recettes supplémentaires pour 2027 et se dit "raisonnable"

information fournie par AFP 14 oct.
25
3

Baisse des prix des carburants, recul des prix de l'immobilier, rebond du crédit immobilier

information fournie par BoursoBank Clients 10 oct.
2
4

Hausse des taux d’intérêt : voici les actions les plus en danger !

information fournie par Ecorama 13 oct.
5

Bourso Prudent, Équilibré et Dynamique : le point sur le troisième trimestre 2026

information fournie par Boursorama 14 oct.
1
6

Budget 2027: LFI prévoit 25 milliards d'euros pour réduire la dette (Mélenchon)

information fournie par AFP Video 14 oct.
5
7

Voici pourquoi le décrochage de l’économie française se confirme

information fournie par Ecorama 14 oct.
4
8

La France est-elle désormais la première menace pour l’euro ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank