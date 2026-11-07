A Paris, les manifestants arrivent place de la Nation alors que 46.000 personnes ont défilé dans la capitale, pour le quatrième samedi consécutif, d'après la préfecture de Police. Le cortège parisien s'est déroulé dans le calme de la place de la République à la place de la Nation. Le cortège parisien est majoritairement composé de jeunes, lycéens, étudiants, trentenaires réunis à l'appel de l'intersyndicale de jeunesse (Union étudiante, Fage, Unef et USL) et des unions syndicales régionales (CGT, FO, FSU, Solidaires, CFDT). IMAGES
Colère sociale: le cortège parisien arrive place de la Nation
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